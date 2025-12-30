Столичный Депздрав дал рекомендации к новогоднему застолью

Особое внимание стоит уделить режиму питья. Лучше отказаться от сладкой газировки и выбрать воду, морс или компот. Алкогольные напитки лучше не смешивать, а каждый бокал шампанского или вина чередовать с бокалом чистой воды. С крепкими напитками нужно быть осторожными, так как они могут значительно увеличить аппетит.