Столичный Депздрав дал рекомендации к новогоднему застолью

Чтобы организм смог без последствий «пережить» новогоднее застолье с оливье, важно делать перерывы между приемами пищи. Департамент здравоохранения Москвы поделился полезными советами на эту тему в своем Telegram-канале.
Специалисты рекомендуют не голодать — 31 декабря лучше питаться легкими привычными блюдами. Последний перекус, состоящий, например, из йогурта, супа или салата, следует сделать за 3−4 часа до основного застолья.
Начинать трапезу стоит с легких закусок, таких как овощная нарезка, салаты без майонеза, запеченная рыба или морепродукты, чтобы аккуратно подготовить желудок к работе. Не рекомендуется совмещать мясо и рыбу в одном приеме пищи. Если хочется попробовать все блюда, следует делать паузы «между сменами».
Еще один полезный совет — после первой полноценной тарелки встать из-за стола на 15−20 минут, чтобы дать мозгу время осознать насыщение. В это время можно потанцевать, выйти на балкон или просто пообщаться с близкими.
Особое внимание стоит уделить режиму питья. Лучше отказаться от сладкой газировки и выбрать воду, морс или компот. Алкогольные напитки лучше не смешивать, а каждый бокал шампанского или вина чередовать с бокалом чистой воды. С крепкими напитками нужно быть осторожными, так как они могут значительно увеличить аппетит.
Перед потенциальным десертом желудку нужно около 40 минут для отдыха. Затем можно начинать с легких вариантов — фруктовых салатов или муссов. Также полезно после еды двигаться.
Если все же возникло чувство тяжести, облегчить состояние могут современные микрокапсулированные ферментные препараты. Однако дозу и необходимость их приема, особенно при наличии хронических заболеваний ЖКТ, лучше обсудить с врачом заранее, говорится в публикации.
Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что для минимизации рисков отравления салатом нужно готовить их порционно, а не с запасом. По словам врача, после первой части застолья нужно убрать скоропортящиеся продукты в холодильник, а не оставлять их на столе до боя курантов.