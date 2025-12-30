Невролог Филатова: отдых после работы может вызвать головную боль

Различные атрибуты новогодних праздников, от угощений до фейерверков, могут спровоцировать головную боль или приступ мигрени. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредила кандидат медицинских наук, врач-невролог Инна Филатова.
Специалист пояснила, что в праздничный период на человека воздействует множество внешних факторов-триггеров. Главным провокатором головной боли она назвала нарушение режима дня, которое сбивает циркадные ритмы. Также приступ могут вызвать алкоголь, сладости, сыр, шоколад и цитрусовые с новогоднего стола.
Мерцающий свет от гирлянд и фейерверков, а также резкие запахи парфюма или хвои стимулируют гиперактивную кору головного мозга у предрасположенных людей. Отдельным фактором риска Филатова назвала сам отдых после периода напряженной работы, когда резкое падение уровня стресса может привести к расширению сосудов и началу мигрени.
