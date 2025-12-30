Ричмонд
В фокусе — массовые гулянья и пресечение нарушений ПДД. Кубраков об усиленной работе милиции в праздники

В заседании участвовали заместители министра, начальники департаментов, подразделений центрального аппарата, ГУВД Мингорисполкома и областных УВД.

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне новогодних выходных министр внутренних дел Иван Кубраков провел рабочее совещание. В повестке — вопросы комплексной подготовки к обеспечению правопорядка на массовых мероприятиях, созданию безопасных и комфортных условий для граждан, сообщили БЕЛТА в МВД.

Личный состав органов внутренних дел и внутренних войск в предстоящие праздники будет нести службу в усиленном режиме. В фокусе — места массового пребывания людей и пресечение нарушений правил дорожного движения.

Глава ведомства нацелил задействовать максимальное число камер республиканской системы мониторинга общественной безопасности в местах гуляний, уделить пристальное внимание профилактике, в том числе посредством досмотра на КПП. «Всех сотрудников следует проинструктировать, чтобы они могли грамотно действовать в любой ситуации, в том числе в особых условиях. Акцент — на приграничные территории», — подчеркнул Иван Кубраков.

Также министр провел инструктаж с личным составом минского гарнизона, обозначив четкие приоритеты на праздничный период. «Необходимо организовать коридоры безопасности вблизи основных концертных площадок и развернуть точки обогрева. Минская милиция имеет огромный опыт обеспечения правопорядка на массовых мероприятиях. Оперативное реагирование на все происшествия и быстрый обмен информацией — это основа. Никаких сбоев быть не должно», — обратил внимание глава ведомства. -0-