Поезд Деда Мороза и Новогодний марафон: афиша новогодних событий в Салехарде

Новогодние каникулы в 2026 году будут длиться 12 дней.
В ЯНАО праздновать Новый год планируют с размахом. Это же касается и жителей окружной столицы — Салехарда. Для местных жителей и гостей города подготовлена насыщенная программа мероприятий. Куда сходить на самых долгожданных и веселых каникулах — в материале URA.RU.
Массовые катания на лыжах.
Со 2 января в окружной столице стартует массовое катание на лыжах. Трек для спортсменов организовали в районе аэропорта Салехарда. Доступно мероприятие будет с 10:00 до 20:00. Работать лыжня будет 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 10 января 2026 года. Вход свободный (0+).
Городской каток.
Помимо лыжников, Салехард сможет порадовать и любителей льда. Так, с 3 по 10 января (кроме 7 числа), на озере Лебяжье начнет работать большой каток. А с 12:00 до 14:00 всем желающим откроют шорт-трек. Вход свободный (0+). А 4 января на территории водного объекта пройдет соревнование по футболу в валенках.
Новогодний марафон.
В Модельной библиотеке «Точка» в Салехарде состоится праздник для всех желающих — «Новогодний марафон» (0+). С 12:00 до 18:00 гости события смогут сыграть в настольные игры, поучаствовать в творческих мастерских, а также принять участие в лего-конструировании.
В Салехарде пройдет театрализированная постановка Поезд Деда Мороза.
Поезд Деда Мороза.
Во время новогодних каникул юные посетители Национальной библиотеки в Салехарде смогут побывать на празднике «Поезд Деда Мороза». В рамках театрализованного представления гости события побывают сразу в нескольких городах России — среди них Татарстан и Башкортостан, Карелия, Якутия и Осетия, Ямал и Чукотка. Там же ребята узнают о традициях встречи Нового года у разных народов. Мероприятие запланировано на 3 января и пройдет с 14:00 до 17:00.
Брошь на память.
Уже с 3 января жители Салехарда смогут посетить несколько новогодних мастер-классов в Окружном доме ремесел. Один из них — обучение резьбе по кости (6+). Посетители смогут узнать о технике нанесения рисунка на материал, а также о способах отделки готовых изделий. В завершении все гости получат возможность создать свой рисунок на кости. Стоимость одного билета — 500 рублей.
Прозрачный мир.
3 января 2026 года в Салехарде в Модельной библиотеке «Точка» пройдет уникальный мастер-класс по изготовлению изделий из эпоксидной смолы. Гости события смогут не только узнать о том, как создаются прозрачные украшения, но и создадут свое собственное. Стоимость билета — 360 рублей. Начало запланировано на 14:00.