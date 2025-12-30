Поезд Деда Мороза и Новогодний марафон: афиша новогодних событий в Салехарде

Во время новогодних каникул юные посетители Национальной библиотеки в Салехарде смогут побывать на празднике «Поезд Деда Мороза». В рамках театрализованного представления гости события побывают сразу в нескольких городах России — среди них Татарстан и Башкортостан, Карелия, Якутия и Осетия, Ямал и Чукотка. Там же ребята узнают о традициях встречи Нового года у разных народов. Мероприятие запланировано на 3 января и пройдет с 14:00 до 17:00.