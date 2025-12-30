Минское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в Уфе впервые за почти 10 лет

В очередном матче чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде обыграло в овертайме «Салават Юлаев» со счетом 3:2.
Эта виктория стоит особняком, потому что минчане более девяти лет не побеждали в Уфе. Последний раз это было в сентября 2016-го. По ходу матча минчане вели со счетом 2:0 — Пинчук и Стась по разу реализовали большинство на 10-й и 26-й минутах. Однако в третьем периоде Василевский и Родевальд восстановили равновесие — 2:2.
А в овертайме победу «Динамо» принес точный бросок Вадима Шипачева, который набрал уже за карьеру в КХЛ 998 (314+684) бомбардирских баллов. Минское «Динамо» продолжает лидировать в Западной конференции.
