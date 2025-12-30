Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал причины резкого роста цены на печень трески

Цены на печень трески существенно выросли, достигнув уровня от 400 до 1000 рублей и выше за килограмм, заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко. Основная причина роста стоимости — снижение квот на вылов трески в Баренцевом море, вызвавшее дефицит сырья.

Цены на печень трески существенно выросли, достигнув уровня от 400 до 1000 рублей и выше за килограмм, заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко. Основная причина роста стоимости — снижение квот на вылов трески в Баренцевом море, вызвавшее дефицит сырья.

По словам эксперта, низкая цена продукта свидетельствует о возможной фальсификации, замене печени трески на менее ценную рыбу, такую как минтай. Важным фактором также являются бренд и упаковка, влияющие на конечную цену.

— Еще нужно смотреть на бренды. Более известные бренды, не буду их называть, стоят дороже, и большие упаковки также стоят дороже, например, от 400−600 рублей и так далее, — добавил эксперт.

Он обратил внимание на дополнительные трудности, возникающие из-за требований российского законодательства, согласно которым продукцию из прибрежных уловов разрешено изготавливать исключительно на берегу. Из-за короткого срока хранения печени судовладельцам трудно вовремя доставлять сырье на берег, что дополнительно усиливает дефицит.

Для решения проблемы в Госдуме рассматривается законопроект, позволяющий производить консервы из печени трески непосредственно на судах. Если инициатива получит поддержку, это может способствовать снижению цен.

— Но это пока только законопроект, и его еще не приняли. Поэтому, если законопроект будет принят, то цена, скорее всего, скорректируется в сторону понижения, — заключил Панченко в беседе с Life.ru.

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале объяснила, как можно отличить настоящую красную икру от поддельной.