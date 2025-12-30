Мишустин исполнил новогодние мечты детей в рамках акции «Ёлка желаний». Обложка ©Telegram / Правительство России.
В Москву были приглашены дети, чьи записки глава кабмина снял с «Ёлки желаний». В ходе насыщенной программы они посетили Кремлёвскую ёлку, «Москвариум», цирк, ВДНХ и инновационный комплекс «Техноград», где участвовали в мастер-классах.
Во время чаепития Мишустин отметил талант и целеустремлённость ребят, а также поблагодарил их родителей, в том числе отца девочек из Луганска, который является участником СВО и сотрудником МВД. В финале дня дети получили заветные подарки: термопресс, 3D-принтер и конструктор, а Саша из Краснодара вручил премьер-министру икону Архангела Михаила.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», исполнив три детские мечты: 9-летняя Варвара встретилась с космонавтом, 7-летний Игорь посетил «Музей мирового океана» в Калининграде, а 5-летний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска на один день стал сотрудником ГИБДД.
