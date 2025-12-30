Мишустин исполнил новогодние мечты детей в рамках акции «Ёлка желаний»

Во время чаепития Мишустин отметил талант и целеустремлённость ребят, а также поблагодарил их родителей, в том числе отца девочек из Луганска, который является участником СВО и сотрудником МВД. В финале дня дети получили заветные подарки: термопресс, 3D-принтер и конструктор, а Саша из Краснодара вручил премьер-министру икону Архангела Михаила.