Фитнесс-тренер Гатауллина рассказала, как сохранить форму в праздничные дни

Новый год традиционно ассоциируется не только с подарками и радостью, но и с неприятным сюрпризом в виде лишнего веса. По словам тренера сервиса WowFit Милены Гатауллиной, набор массы тела в праздники — это нормальное явление, которое не должно вызывать беспокойства.
Основная причина — это избыточное потребление калорий. Люди привыкли к сытным «зимним» салатам вроде оливье и селедки под шубой, в которые идет большое количество майонеза. Кроме того, размер порций значительно увеличивается, а частота приемов пищи растет из-за обилия свободного времени.
Эксперт подчеркивает, что основная масса набранных килограммов обусловлена задержкой жидкости вследствие употребления алкогольных напитков и снижением физической активности. После возвращения к обычному ритму жизни и сбалансированному рациону вес нормализуется естественным образом.
Для тех, кто хочет минимизировать последствия праздничного застолья, Гатауллина рекомендует избегать приготовления большого количества блюд заранее, следить за размером порций и отдавать предпочтение простым продуктам — овощам, мясу, рыбе и морепродуктам. Это позволит сохранить фигуру стройной даже в условиях новогоднего изобилия.
— Чтобы избежать набора веса, важно соблюдать умеренность, не готовить еду впрок и контролировать объем порций. Калорийность блюд можно снизить, заменив майонез на йогурт или более легкие заправки, а основу рациона сделать из простых продуктов — овощей, мяса, рыбы и морепродуктов, — заключила тренер в беседе с Life.ru.
Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Александр Врублевский предупредил, что при неправильном питании и недостаточной физической активности за период новогодних праздников можно набрать до трех килограммов жира.