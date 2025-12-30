Фитнесс-тренер Гатауллина рассказала, как сохранить форму в праздничные дни

Новый год традиционно ассоциируется не только с подарками и радостью, но и с неприятным сюрпризом в виде лишнего веса. По словам тренера сервиса WowFit Милены Гатауллиной, набор массы тела в праздники — это нормальное явление, которое не должно вызывать беспокойства.