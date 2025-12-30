Клинер Приходько рассказала, как пережить уборку квартиры утром 1 января

По сообщениям СМИ, россияне якобы массово столкнулись с проблемой появления «новогодних» клещей в доме. Утверждается, что их заносят в жилища вместе с живыми елями. Клещи, которые до этого скрывались под корой и мхом, в теплых домах просыпаются, расползаются по квартире и могут кусать людей. Как понять, что в доме появился «незваный гость», чем это опасно и что делать, разбиралась «Вечерняя Москва».