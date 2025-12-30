Клинер Приходько рассказала, как пережить уборку квартиры утром 1 января

1 января — это день, в который не хочется ничего делать, а мысли об уборке вызывают спорные чувства. Однако не стоит воспринимать этот процесс как нечто негативное, сообщила руководитель отдела качества клинингового сервиса «Домовенок» Екатерина Приходько.
Начинать уборку она рекомендовала с небольших шагов: проветривания квартиры, создания приятного музыкального фона и стакана лимонной воды. Главное — сохранять спокойствие и подходить к делу последовательно, разделяя пространство на зоны.
— Пока забудьте о пылесосе и швабре. Сначала — визуальный порядок. Возьмите пакет и пройдитесь по квартире по простому маршруту: гостиная, кухня, столовая. Соберите туда пустые бутылки и банки, одноразовую посуду, остатки еды, которые точно отправятся в мусор, — поделилась Приходько.
Первым этапом должна стать очистка кухни: убрать лишнюю посуду, оставшиеся продукты разложить по контейнерам, очистить поверхности и пол от жирных следов. Вместо немедленного мытья посуды лучше залить ее горячей водой с моющим средством и оставить отмокать.
Особенное внимание нужно уделить декорированным поверхностям: блестки и мишура легко собираются влажной резиновой перчаткой или липким роликом для одежды. Время на каждый участок стоит распределять равномерно, делая перерывы каждые полчаса.
Важно помнить, что идеальной чистоты достичь невозможно мгновенно, но постепенно квартира приобретет свежесть и ощущение порядка, которое станет залогом хорошего начала нового года, сообщает Life.ru.
По сообщениям СМИ, россияне якобы массово столкнулись с проблемой появления «новогодних» клещей в доме. Утверждается, что их заносят в жилища вместе с живыми елями. Клещи, которые до этого скрывались под корой и мхом, в теплых домах просыпаются, расползаются по квартире и могут кусать людей. Как понять, что в доме появился «незваный гость», чем это опасно и что делать, разбиралась «Вечерняя Москва».