Можно ли привезти из-за границы для себя на автомобиле живую ель? Ответили в ГТК

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Можно ли привезти из-за границы для себя автомобильным транспортом живую ель? На этот вопрос дали ответ в Государственном таможенном комитете, сообщает БЕЛТА.

Физическое лицо может ввезти ель, в том числе в рамках беспошлинного перемещения через границу товаров для личного пользования. Если стоимостные либо весовые характеристики превышают установленные лимиты (500 евро и (или) 25 кг), необходимо заполнить пассажирскую декларацию и уплатить таможенную пошлину в части превышения норм.

Важно помнить, что ввоз ели (при условии, что она не может служить посадочным материалом) разрешается без сопровождения фитосанитарного сертификата, когда ее вес составляет не более 5 кг. Если свыше, наличие такого документа, выданного уполномоченными органами по карантину страны-экспортера, обязательно, так как рождественские деревья являются товарами, подлежащими карантинному фитосанитарному контролю.

Еще один аспект, на который необходимо обращать внимание: в списках СИТЕС присутствуют отдельные редкие виды ели, международная торговля которыми требует специальных разрешений и строгого контроля. Поэтому важно учитывать видовую принадлежность ввозимого дерева. -0-