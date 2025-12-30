Можно ли привезти из-за границы для себя на автомобиле живую ель? Ответили в ГТК

Важно помнить, что ввоз ели (при условии, что она не может служить посадочным материалом) разрешается без сопровождения фитосанитарного сертификата, когда ее вес составляет не более 5 кг. Если свыше, наличие такого документа, выданного уполномоченными органами по карантину страны-экспортера, обязательно, так как рождественские деревья являются товарами, подлежащими карантинному фитосанитарному контролю.