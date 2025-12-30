Россиянам назвали сроки хранения новогодних салатов

Новогодние салаты с заправкой относятся к скоропортящимся продуктам: даже в холодильнике их можно хранить не более 12−18 часов. Это в том числе относится к популярным новогодним блюдам вроде оливье и сельди под шубой, сообщили в пресс-службе Роскачества.