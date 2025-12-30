Россиянам назвали сроки хранения новогодних салатов

Новогодние салаты с заправкой относятся к скоропортящимся продуктам: даже в холодильнике их можно хранить не более 12−18 часов. Это в том числе относится к популярным новогодним блюдам вроде оливье и сельди под шубой, сообщили в пресс-службе Роскачества.
— Опасность создает влажная среда, которая идеально подходит для быстрого размножения микроорганизмов. Категорически не следует оставлять заправленное блюдо на праздничном столе при комнатной температуре дольше 2−3 часов, — поделились в ведомстве.
Эксперты Роскачества рекомендовали готовить салаты маленькими порциями. Нарезку для них и соус лучше хранить отдельно, смешивать все только перед подачей на стол. Температура в холодильнике при этом не должна превышать плюс 4 градусов.
Кроме того, важно соблюдать нормы гигиены при готовке. Использовать разные ножи и доски для сырых и готовых продуктов, тщательно мыть руки, а также овощи, фрукты и зелень. По словам специалистов, это поможет избежать перекрестного бактериального загрязнения, сообщает Life.ru.
Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова также напомнила, что новогодние салаты, оставленные при комнатной температуре более чем на два часа, становятся опасными для здоровья из-за стремительного размножения бактерий.