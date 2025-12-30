В Индии слуги пять лет морили голодом хозяина и его дочь, запертых в подвале

Согласно информации СМИ, 70-летний пенсионер Омпракаш Сингха Ратхоре жил с дочерью отдельно от других родственников. В 2020 году он нанял семейную пару — Рампракаша Кушваху и его жену Рамдеви для ухода за собой и дочерью. Постепенно помощники заняли дом, оставив хозяев в нижних комнатах, а сами переехали на верхний этаж. Родственники утверждают, что доступа к пенсионеру и его дочери почти не было: при попытках навестить их им говорили, что они не хотят встречаться.