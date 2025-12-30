В Индии слуги пять лет морили голодом хозяина и его дочь, запертых в подвале

В Индии слуги заперли своего работодателя и его дочь в подвале, после чего пять лет морили их голодом. Об этом сообщает The Times of India.
Согласно информации СМИ, 70-летний пенсионер Омпракаш Сингха Ратхоре жил с дочерью отдельно от других родственников. В 2020 году он нанял семейную пару — Рампракаша Кушваху и его жену Рамдеви для ухода за собой и дочерью. Постепенно помощники заняли дом, оставив хозяев в нижних комнатах, а сами переехали на верхний этаж. Родственники утверждают, что доступа к пенсионеру и его дочери почти не было: при попытках навестить их им говорили, что они не хотят встречаться.
Родственники прибыли в дом после получения сообщения о том, что пенсионер скончался. Его тело было сильно истощено. Дочь нашли в крайне ослабленном состоянии — следователи зафиксировали признаки длительного недоедания, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Полиция сообщила, что ведет расследование по данному делу, говорится в материале.
Летом в городе Бердянске осудили женщину, которая избивала и морила голодом слепую падчерицу из-за невыполненной работы по дому. Слепая с детства девочка осталась жить с 45-летней мачехой, которая в течение нескольких лет принуждала ее к тяжелой домашней работе, применяя насилие и ограничивая ее в питании.