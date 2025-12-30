В Ростовской области ввели компенсацию за поврежденные беспилотниками автомобили

Жители Ростовской области смогут получить компенсационные выплаты в случае, если их автомобиль пострадает от БПЛА. Об этом сообщается на сайте донского правительства.
Постановление, определяющее порядок выплат, вступило в силу 30 декабря. Согласно документу, автовладельцы могут получить деньги за транспорт, который был поврежден или уничтожен во время воздушных атак, начиная с 1 января 2025 года.
Для этого гражданам нужно обратиться с заявлением в районную или городскую администрацию. Размер выплаты будет определен после экспертизы. За поврежденный автомобиль владелец сможет получить максимум 500 тысяч рублей, за утраченный — не более миллиона.
Компенсация полагается тем, у кого нет страховки на этот вид риска, либо если она не покрыла весь ущерб.
