Карлсену засчитали поражение на ЧМ по блицу из-за сбитых с доски фигур

Экс-чемпион мира случайно сбил шахматы рукой и нажал на кнопку контроля времени раньше срока.

Источник: Аргументы и факты

Норвежский шахматист Магнус Карлсен получил техническое поражение на чемпионате мира по блицу в Дохе после двух резонансных инцидентов в один день. Об этом сообщает «Российская газета».

Сначала экс-чемпион мира эмоционально отреагировал на проигрыш индийцу Арджуну Эригаиси, ударив кулаком по столу и покинув зал.

Позже в партии против армянина Айка Мартиросяна Карлсен случайно сбил несколько фигур рукой и нажал на кнопку контроля времени. По правилам он сначала должен был расставить фигуры на места. Делегаты турнира присудили Карлсену техническое поражение.

Ранее сообщалось, что 12-летний шахматист из России обыграл чемпиона мира Гукеша Доммараджу.