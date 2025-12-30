Карлсену засчитали поражение на ЧМ по блицу из-за сбитых с доски фигур

Норвежский шахматист Магнус Карлсен получил техническое поражение на чемпионате мира по блицу в Дохе после двух резонансных инцидентов в один день. Об этом сообщает «Российская газета».
Сначала экс-чемпион мира эмоционально отреагировал на проигрыш индийцу Арджуну Эригаиси, ударив кулаком по столу и покинув зал.
Позже в партии против армянина Айка Мартиросяна Карлсен случайно сбил несколько фигур рукой и нажал на кнопку контроля времени. По правилам он сначала должен был расставить фигуры на места. Делегаты турнира присудили Карлсену техническое поражение.
Ранее сообщалось, что 12-летний шахматист из России обыграл чемпиона мира Гукеша Доммараджу.