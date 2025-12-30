Молдова — страна юристов: На какие специальности молодёжь Молдовы идёт учиться чаще всего, а на какие почти никто не поступает

На какие специальности чаще всего поступали в Молдове в 2025 году?
Национальное бюро статистики рассказало, какие специальности оказались самыми популярными в государственных университетах Молдовы в 2025 году.
На первом месте c большим отрывом традиционно расположились направления в сфере бизнеса, администрирования и права — 41,8% абитуриентов поступили на эти специальности, пишет diez.md.
На втором месте — инженерия, технологии, архитектура и строительство (12,1%), на третьем — педагогика (9,9%).
Самые непопулярные направления в уходящем году — сельское хозяйство (1,4%), а также естественные и точные науки (1,8%).
