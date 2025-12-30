Сколько белорусы будут работать и отдыхать в январе

Полезно знать: при неполном рабочем дне (например, 0,5 ставки) сокращение 6 января будет пропорциональным — на 30 минут. Если по условиям производства сокращение невозможно, переработка компенсируется дополнительным отдыхом или оплатой как сверхурочная. Праздничные дни, выпадающие на отпуск, не засчитываются в его календарные дни и не оплачиваются. Подробный комментарий доступен на сайте Минтруда.