Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько белорусы будут работать и отдыхать в январе

Расчетная норма рабочего времени при 40-часовой неделе составит 151 час для пятидневки с выходными в субботу и воскресенье и 157 часов для шестидневки с выходным в воскресенье.

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сколько белорусы будут работать и отдыхать в январе? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

Январь 2026 года белорусы будут работать 19 дней и отдыхать 12. Новый год начнется с четырехдневных выходных с 1 по 4 января: 1 и 2 января (четверг и пятница) — официальные праздники Нового года, 7 января (среда) — православное Рождество Христово. Вторник, 6 января, станет предпраздничным днем с сокращенным рабочим временем.

Расчетная норма рабочего времени при 40-часовой неделе составит 151 час для пятидневки с выходными в субботу и воскресенье и 157 часов для шестидневки с выходным в воскресенье.

Полезно знать: при неполном рабочем дне (например, 0,5 ставки) сокращение 6 января будет пропорциональным — на 30 минут. Если по условиям производства сокращение невозможно, переработка компенсируется дополнительным отдыхом или оплатой как сверхурочная. Праздничные дни, выпадающие на отпуск, не засчитываются в его календарные дни и не оплачиваются. Подробный комментарий доступен на сайте Минтруда.

Норма рабочего времени на 2026 год установлена постановлением Минтруда и соцзащиты от 16 сентября 2025 года № 95.-0-