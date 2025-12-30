30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сколько белорусы будут работать и отдыхать в январе? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.
Январь 2026 года белорусы будут работать 19 дней и отдыхать 12. Новый год начнется с четырехдневных выходных с 1 по 4 января: 1 и 2 января (четверг и пятница) — официальные праздники Нового года, 7 января (среда) — православное Рождество Христово. Вторник, 6 января, станет предпраздничным днем с сокращенным рабочим временем.
Расчетная норма рабочего времени при 40-часовой неделе составит 151 час для пятидневки с выходными в субботу и воскресенье и 157 часов для шестидневки с выходным в воскресенье.
Полезно знать: при неполном рабочем дне (например, 0,5 ставки) сокращение 6 января будет пропорциональным — на 30 минут. Если по условиям производства сокращение невозможно, переработка компенсируется дополнительным отдыхом или оплатой как сверхурочная. Праздничные дни, выпадающие на отпуск, не засчитываются в его календарные дни и не оплачиваются. Подробный комментарий доступен на сайте Минтруда.
Норма рабочего времени на 2026 год установлена постановлением Минтруда и соцзащиты от 16 сентября 2025 года № 95.-0-