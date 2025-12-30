Ричмонд
Тара Рид, обвинявшая Байдена в домогательствах, получила гражданство РФ

Экс-сотрудница Джо Байдена Тара Рид, которая обвиняла его в сексуальных домогательствах, стала гражданкой России.

Источник: Аргументы и факты

Бывшая сотрудница Джо Байдена Тара Рид, обвинившая его в сексуальных домогательствах, получила российское гражданство. Об этом она сообщила в своём аккаунте в соцсети X*, опубликовав видео, на котором ей вручают паспорт РФ.

«Спасибо! Лучший рождественский подарок в жизни», — написала Рид.

Рид работала в команде Байдена в 1990-е годы. В 2020 году она публично заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны политика. Её обвинения были подтверждены судебной декларацией 1996 года, в которой бывшая помощница Байдена описывала случаи его непристойного поведения в офисе.

О документе стало известно, когда Рид готовилась к выпуску своего первого интервью о домогательствах. В разговоре с журналисткой Мегин Келли Рид призвала Байдена выйти из президентской гонки.

Ранее бывшая помощница Байдена рассказала о тайном «чёрном» фонде в Белом доме, из которого платили жертвам сексуальных домогательств за молчание.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

