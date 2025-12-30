Адвокат Вардеванян заявил, что Карапетяна переведут из СИЗО под домашний арест

Напомним, бизнесмен и владелец компании «Ташир Групп» Самвел Карапетян находится под стражей с 18 июня. Ему были предъявлены обвинения призывах к свержению власти в Армении, после чего суд санкционировал арест. Сам Карапетян вину не признал и связал свое уголовное преследование с поддержкой Армянской апостольской церкви на фоне критики в ее адрес со стороны властей.