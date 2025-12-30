Ричмонд
Адвокат Вардеванян заявил, что Карапетяна переведут из СИЗО под домашний арест

Предприниматель Карапетян находится под арестом с 18 июня.

Источник: Комсомольская правда

Предпринимателя Самвела Карапетяна переведут из СИЗО в Армении под домашний арест. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян. Соответствующий пост он опубликовал в социальных сетях.

По его словам, недавно защита предпринимателя подала очередное ходатайство. И суд его удовлетворил, хотя и частично.

«Суд принял решение удовлетворить его частично, снова применив к Самвелу Карапетяну строгую меру пресечения в виде домашнего ареста и залога», — написал Вардеванян.

Напомним, бизнесмен и владелец компании «Ташир Групп» Самвел Карапетян находится под стражей с 18 июня. Ему были предъявлены обвинения призывах к свержению власти в Армении, после чего суд санкционировал арест. Сам Карапетян вину не признал и связал свое уголовное преследование с поддержкой Армянской апостольской церкви на фоне критики в ее адрес со стороны властей.

