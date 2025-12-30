Bloomberg: Лидеры ЕС созвонились из-за пересмотра позиции России на переговорах

Европейские лидеры созвонились для обсуждения ситуации по конфликту на Украине после заявлений российской стороны о пересмотре позиции на переговорах из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщило агентство Bloomberg.
В беседе участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом подробности разговора неизвестны, передает агентство.
29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на понедельник, 29 декабря, украинские войска попытались нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Он отметил, что после этого акта государственного терроризма Россия не станет выходить из переговорного процесса, но пересмотрит свою позицию.
По данным Министерства обороны России, российские силы ПВО уничтожили 49 вражеских беспилотников над Брянской областью, 41 дрон — над Новгородской и еще один аппарат — над Смоленской.