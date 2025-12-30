Bloomberg: Лидеры ЕС созвонились из-за пересмотра позиции России на переговорах

29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на понедельник, 29 декабря, украинские войска попытались нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Он отметил, что после этого акта государственного терроризма Россия не станет выходить из переговорного процесса, но пересмотрит свою позицию.