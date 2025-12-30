Вучич: Сербия заключила договор о покупке вооружений на миллиарды евро

Он отметил, что страна будет закупать все необходимое для защиты воздушного пространства и в ближайшие три года разработает смешанную систему, сочетающую элементы Iron Dome и Iron Fist, которая будет включать как старые, так и современные вооружения. Вучич подчеркнул, что Сербия станет одной из наиболее оснащенных стран Европы в сфере ПВО, способной сдерживать любого потенциального агрессора.