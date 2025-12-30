Вучич: Сербия заключила договор о покупке вооружений на миллиарды евро

Власти Сербии недавно подписали контракты на приобретение вооружений на миллиарды евро и планируют создать одну из лучших многоуровневых систем противовоздушной обороны в Европе в течение трех лет. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич.
— Мы подписали большие договоры два дня назад на миллиарды евро, не миллионы. Когда будет возможность, и посчитаем нужным, оповестим вас. Хочу, чтобы вы знали, как граждане Сербии, что можете чувствовать себя надежно, мы производим все, что можем для нашей армии, — пояснил Вучич.
Он отметил, что страна будет закупать все необходимое для защиты воздушного пространства и в ближайшие три года разработает смешанную систему, сочетающую элементы Iron Dome и Iron Fist, которая будет включать как старые, так и современные вооружения. Вучич подчеркнул, что Сербия станет одной из наиболее оснащенных стран Европы в сфере ПВО, способной сдерживать любого потенциального агрессора.
Кроме того, Вучич анонсировал открытие новой фабрики для массового производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в конце марта или начале апреля. Он также сообщил, что власти планируют за два года принять на вооружение до 80 тысяч дронов-камикадзе, как собственного производства, так и импортных, передает РИА Новости.
Президент Сербии также предложил России сделку по выкупу ее доли в компании NIS. Он огласил предложение на встрече с главой правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным. Сербия стремится добиться отмены санкций Соединенных Штатов в отношении своей нефтегазовой компании.