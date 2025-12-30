Собянин объявил об открытии конноспортивного манежа на ВДНХ

Кроме того, градоначальник рассказал о строительстве комплекса «ВДНХ Экспо». По его словам, на площадке можно будет проводить более 200 масштабных мероприятий каждый год. Комплекс будет содержать четыре выставочных зала, трансформируемый конгресс-зал, концертно-конгрессный зал, свыше 30 конференц-залов, а также рестораны, фудкорты, буфеты, места отдыха и музейную зону.