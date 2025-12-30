Собянин объявил об открытии конноспортивного манежа на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии нового крытого конноспортивного манежа на ВДНХ.
«Центр национальных конных традиций Главной выставки страны получил новый крытый конноспортивный манеж. Здесь можно круглый год не только тренироваться, но и проводить спортивные, зрелищные, выставочные мероприятия различного уровня, вплоть до международного», — написал Сергей Собянин в Telegram.
Кроме того, градоначальник рассказал о строительстве комплекса «ВДНХ Экспо». По его словам, на площадке можно будет проводить более 200 масштабных мероприятий каждый год. Комплекс будет содержать четыре выставочных зала, трансформируемый конгресс-зал, концертно-конгрессный зал, свыше 30 конференц-залов, а также рестораны, фудкорты, буфеты, места отдыха и музейную зону.
«По выставочным площадям это будет третья в стране локация, а по конгрессным возможностям — номер один. Основные работы планируем завершить в декабре 2026 года», — отметил мэр Москвы.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что ВДНХ ежегодно посещают более 30 миллионов человек.