Алкоэксперт Юдич объяснил, как пить в Новый год и не мучиться от похмелья утром

Утро после празднования Нового года может быть омрачено похмельем, однако грамотный подход к здоровью поможет минимизировать неприятные последствия. Об этом рассказал руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич.

По его словам, самое главное — это мера. Есть конкретные нормы потребления алкоголя: около 40 граммов чистого спирта на человека, что эквивалентно 150−200 миллилитрам вина. Для крепких напитков эта доза немного меньше. Такое количество позволяет печени успевать перерабатывать алкоголь.

— Если все-таки вам пришлось злоупотребить, то есть увеличить эту допустимую норму, то используйте подручные средства, например воду. Она поможет вам легче переносить состояние и ускорит метаболизм, который позволит вам переработать алкоголь быстрее, — добавил Юдич.

Чем больше выпито вина, тем больше нужно воды, чтобы облегчить метаболизм, — примерно 1:1. Кроме того, пешие прогулки после застолья помогут ускорить переработку алкоголя.

Эксперт добавил, что открытое на ночь окно тоже смягчает последствия похмелья. Пить воду можно в любой момент времени, пока состояние не стабилизируется, сообщает Life.ru.

Существует ряд продуктов, способных снижать скорость опьянения. Блюда, которые замедляют всасывание алкоголя, перечислил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.