Аллерголог Кулова предупредила об опасности декоративной косметики для детей

Врачи в преддверии праздников предупредили родителей о серьезных последствиях использования детских декоративных косметических средств. Поводом для тревоги стал случай с девятилетней девочкой, у которой после использования детского набора духов возникла сильная аллергическая реакция — отек горла и носа.
Несмотря на своевременное медицинское вмешательство, инцидент вызвал серьезные опасения среди родителей. Аллерголог-иммунолог, инфекционист и педиатр Екатерина Кулова объяснила, что декоративная косметика представляет опасность как для детей, так и для взрослых.
— Декоративная косметика может вызвать аллергическую реакцию, отек Квинке, анафилактический шок, может привести к смерти. Это не только у детей, у взрослых — то же самое, — сказала Кулова.
Специалист напомнила родителям о мерах предосторожности: перед применением любого косметического средства рекомендуется проводить тест на реакцию кожи, наносить минимальное количество на бумагу или руку. Необходимо внимательно относиться к выбору продукции, покупая ее только в специализированных магазинах и убедившись в наличии сертификата качества.
Кроме того, врачи рекомендуют избегать распыления косметики возле лица, носа и дыхательных путей, чтобы исключить возможные негативные реакции, сообщает 360.ru.
Ранее «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, какие неочевидные продукты могут быть смертельными для младенцев.