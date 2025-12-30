Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине собираются кормить прибывающих в ТЦК за счёт государства

Украинское правительство решило кормить прибывающих в военкомат за счет государства.

Источник: Аргументы и факты

Кабинет министров Украины принял решение обеспечивать питание военнообязанных, прибывающих в военкоматы, за счёт государства. Об этом пишет сообщает министерство обороны страны.

«Правительство обновило правила организации питания граждан, прибывающих в территориальные центры комплектования в ходе мобилизации. Им будет предоставляться еда за счёт бюджета в соответствии с тем же каталогом продовольствия, что используется в Вооружённых силах Украины», — говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны.

Инициатива была одобрена на фоне серьёзных проблем с пополнением численности ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские уклонисты и самовольно оставившие части военнослужащие живут на работе, чтобы избежать мобилизации.

Накануне стало известно, что власти Украины решили создавать ТЦК в сельских населенных пунктах.