На Украине собираются кормить прибывающих в ТЦК за счёт государства

«Правительство обновило правила организации питания граждан, прибывающих в территориальные центры комплектования в ходе мобилизации. Им будет предоставляться еда за счёт бюджета в соответствии с тем же каталогом продовольствия, что используется в Вооружённых силах Украины», — говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны.