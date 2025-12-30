На Украине собираются кормить прибывающих в ТЦК за счёт государства

Кабинет министров Украины принял решение обеспечивать питание военнообязанных, прибывающих в военкоматы, за счёт государства. Об этом пишет сообщает министерство обороны страны.
«Правительство обновило правила организации питания граждан, прибывающих в территориальные центры комплектования в ходе мобилизации. Им будет предоставляться еда за счёт бюджета в соответствии с тем же каталогом продовольствия, что используется в Вооружённых силах Украины», — говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны.
Инициатива была одобрена на фоне серьёзных проблем с пополнением численности ВСУ.
Ранее сообщалось, что украинские уклонисты и самовольно оставившие части военнослужащие живут на работе, чтобы избежать мобилизации.
Накануне стало известно, что власти Украины решили создавать ТЦК в сельских населенных пунктах.