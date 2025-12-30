Дагестанский депутат ушел в отставку после пьяного дебоша сына в магазине

Видео разлетелось по сети и дошло до главы Дагестана. В итоге Сергей Меликов пристыдил не только пьяных парней, но и отца одного из них, который в то время был депутатом. Мол, человеку, который не смог воспитать сына достойным человеком не место во власти. После этого народный избранник подал в отставку.