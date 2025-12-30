Ричмонд
Дагестанский депутат ушел в отставку после пьяного дебоша сына в магазине

В Дагестане неадекватное поведение сына бросило тень на отца-депутата.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане депутат ушел в отставку после того, как его сын устроил дебош в магазине. Об этом сообщают наши коллеги из «КП-Северный Кавказ».

Группа мужчин ворвалась в торговую точку в ночь с 26 на 27 декабря. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, посетители были пьяны. Сначала они пинали фасад магазина и кидали в здание камни, а затем стали громить все изнутри.

Когда продавщица попыталась выпроводить буйную компанию, один из молодых людей стал бросать бутылки со спиртным на пол, в витрину и в саму женщину.

Видео разлетелось по сети и дошло до главы Дагестана. В итоге Сергей Меликов пристыдил не только пьяных парней, но и отца одного из них, который в то время был депутатом. Мол, человеку, который не смог воспитать сына достойным человеком не место во власти. После этого народный избранник подал в отставку.

Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

