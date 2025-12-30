Ричмонд
FIS предоставила нейтральный статус еще пяти спортсменам РФ

FIS предоставила нейтральный статус фристайлистам Никите Андрееву, Никите Новицкому и Светлане Ивановой.

Источник: Аргументы и факты

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус пятерым спортсменам из России, сообщает пресс-служба организации.

«FIS объявила об обновленном списке спортсменов и персонала российской и белорусской национальностей, которым присвоен статус AIN (нейтральный спортсмен — прим. ред.) и которые, следовательно, допущены к участию в соревнованиях FIS», — сказано в публикации.

Нейтальный статус получили фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин, а также прыгун на лыжах с трамплина Илья Маньков. Кроме того, соответствующий статус теперь есть у тренеров по фристайлу Николая Шимбуева и Юрия Зукаля.

До этого момента FIS уже присваивала россиянам нейтральный статус для участия в соревнованиях. В частности, спортсменам Дарье Мельчаковой, Лане Прусаковой и Полине Рябовой.