Россиянкам объяснили необходимость вакцинироваться против ВПЧ

Возможность бесплатно вакцинироваться от вируса папилломы человека (ВПЧ) позволит существенно снизить уровень распространения рака шейки матки в России. Об этом сообщила акушер-гинеколог Мария Милютина.

— На сегодняшний день фиксируется много случаев рака шейки матки у молодых женщин из-за наличия ВПЧ. Вакцину колют для предотвращения дальнейшего распространения инфекции и ускорения элиминации вируса, — пояснила врач.

К идее добавления вакцинации против ВПЧ в национальный календарь прививок специалист отнеслась позитивно. Милютина уточнила, что в некоторых зарубежных странах, где уже действуют аналогичные меры, уровень рака шейки матки удалось свести до минимальных значений, сообщает 360.ru.

Вакцинация — один из эффективных способов защиты человека от болезней до того, как он вступит в контакт с их возбудителями. Этот метод помогает организму сформулировать устойчивость к ряду заболеваний. Но вокруг вакцинации есть ряд заблуждений, который побуждает некоторых людей отказываться от нее. Чем полезна вакцинация и почему мифы вокруг нее ничем толком не обоснованы, «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.