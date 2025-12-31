Ричмонд
Самарцы пожаловались на маршрут № 401

Жители Самары попросили перевести маршрут на регулируемых тариф.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители пожаловались на транспорт, идущий из Южного города. Горожане написали сообщение в социальных сетях.

Представители профильного транспорта отреагировали на обращение 30 декабря. В опубликованном ответе указано, что перевод маршрута на нерегулируемый тариф будет осуществлен после проведения всестороннего экономического анализа.

Эксперты министерства регулярно анализируют маршрутную сеть. Вопрос о включении маршрута № 401 в список регулируемых тарифов будет рассмотрен в рамках текущей работы по улучшению транспортной доступности. Жители дачного поселка у новой автомагистрали «Центральная», а также жители удаленных населенных пунктов Петра Дубрава и Стройкерамика выразили недовольство отсутствием общественного транспорта до Самары.