Самарцы пожаловались на маршрут № 401

В Самаре местные жители пожаловались на транспорт, идущий из Южного города. Горожане написали сообщение в социальных сетях.
Представители профильного транспорта отреагировали на обращение 30 декабря. В опубликованном ответе указано, что перевод маршрута на нерегулируемый тариф будет осуществлен после проведения всестороннего экономического анализа.
Эксперты министерства регулярно анализируют маршрутную сеть. Вопрос о включении маршрута № 401 в список регулируемых тарифов будет рассмотрен в рамках текущей работы по улучшению транспортной доступности. Жители дачного поселка у новой автомагистрали «Центральная», а также жители удаленных населенных пунктов Петра Дубрава и Стройкерамика выразили недовольство отсутствием общественного транспорта до Самары.