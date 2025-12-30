Юрист Цзен объяснил запрет на исполнение решений иностранных уголовных судов в РФ

Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому страна освобождается от обязанности исполнять решения иностранных уголовных судов, принятые без участия российского правительства. Адвокат Матвей Цзен объяснил, что норма распространяется исключительно на уголовные дела и не затрагивает сферу гражданского права и арбитража.
Решение вступает в силу при условии соблюдения международных соглашений, участником которых является Россия. Цель документа — защитить российских граждан от неправомерных судебных процессов за рубежом.
— Решения судов, которые приняты с участием Российской Федерации и в исполнении подписанных Российской Федерацией международных договоров, они все-таки исполняются, — добавил адвокат.
Эксперт отметил, что российское руководство поддерживает международное сотрудничество, однако выступает против формирования нелегитимных структур правосудия, действующих вне рамок Организации Объединенных Наций, сообщает радио «Комсомольская правда».
Международный уголовный суд 17 марта 2023 года выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на это заявил, что выдача МУС ордера на арест президента России, который является постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, должна рассматриваться как преступление против международного права.