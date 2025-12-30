«В новый год без долгов!» Поздравительный экипаж ГАИ и судебных исполнителей провел рейд в Гомеле

«Я поначалу даже испугался, увидев жезл, а оказалось, это Новый год прямо на дороге! Приятно, конечно, получить такой сюрприз, сразу поднимается настроение, да и напоминание о долгах очень кстати — перед праздниками нужно привести все дела в порядок», — поделился впечатлениями один из водителей.