«В новый год без долгов!» Поздравительный экипаж ГАИ и судебных исполнителей провел рейд в Гомеле

30 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акцию «В новый год без долгов!» провели на дорогах Гомеля, сообщили БЕЛТА в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Судебные исполнители и сотрудники областной Госавтоинспекции оригинально поздравили автомобилистов с наступающими праздниками. Экипаж с необычной миссией разместился в районе площади Восстания областного центра. На первый взгляд стандартная процедура проверки документов завершалась приятным сюрпризом для остановленных водителей. Все участники акции получали подарки, сладости и добрые пожелания.

Сотрудников двух ведомств объединила общая цель — накануне праздников напомнить гражданам о безопасности на зимних дорогах и необходимости ответственно относиться к своим финансовым обязательствам.

«Спокойствие на дорогах и возможность встретить праздник с чистой совестью, без груза долгов и просрочек — главная цель профилактической акции. Иногда добрая улыбка и праздничная атмосфера действуют на людей лучше, чем строгая официальная бумага», — отметили в главном управлении юстиции.

Реакция горожан на поздравления была положительной: все с радостью принимали поздравления, а самые маленькие гомельчане обнимали Деда Мороза и Снегурочку, участвовали в мобильной фотосессии и не скупились на добрые слова в адрес стражей порядка.

«Я поначалу даже испугался, увидев жезл, а оказалось, это Новый год прямо на дороге! Приятно, конечно, получить такой сюрприз, сразу поднимается настроение, да и напоминание о долгах очень кстати — перед праздниками нужно привести все дела в порядок», — поделился впечатлениями один из водителей.

Организаторы акции призвали участников дорожного движения не омрачать праздник ни себе, ни окружающим, пожелали гомельчанам безопасных дорог и счастливого Нового года без долгов. -0-