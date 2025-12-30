Россиян предупредили о притоке мигрантов из Азии и Африки в 2026 году

Российский рынок труда готовится к масштабным изменениям в связи с решением властей привлечь миллионы иностранных рабочих. Руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян поделился подробностями этого плана.
Он указал, что правительство намерено решить проблему нехватки персонала путем привлечения трех миллионов квалифицированных сотрудников из Индии и других азиатских и африканских стран. Эти меры были поддержаны крупными компаниями (включая «Яндекс», «Озон» и «Ленту»), планирующими массовый найм мигрантов.
По мнению эксперта, приток иностранной рабочей силы приведет к снижению высоких ставок на низкоквалифицированные профессии, особенно в сфере доставки, торговли и строительства. Вместе с тем ситуация в IT-отрасли отличается избытком опытных разработчиков, вызванным сокращениями в крупных компаниях и развитием технологий автоматизации.
— И поверьте, проще и дешевле привезти человека из-за границы, оплатить билет, получить квоту и обучить его русскому языку, чем такие деньги платить специалисту — неважно какой квалификации, — объяснил эксперт.
Таким образом, 2026 год принесет значительные перемены в структуре занятости населения России, укрепляя рабочие места иностранцев в низкооплачиваемых сферах и одновременно насыщая внутренний рынок свободными вакансиями высококвалифицированных профессионалов, сообщает радио «Комсомольская правда».
Зарплатные предложения для курьеров в столице за год увеличились на 46 процентов, достигнув 135 тысячи рублей. Об этом в конце июня сообщил журнал Forbes со ссылкой на сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.
«Вечерняя Москва» узнала, как на самом деле работают курьеры и сколько они зарабатывают.