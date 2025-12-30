Ричмонд
Суд постановил перевести предпринимателя Карапетяна под домашний арест

Бизнесмена Карапетяна переведут под домашний арест.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Армении изменил меру пресечения бизнесмену Самвелу Карапетяну, переведя его под домашний арест. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

«Рассмотрев наше ходатайство, суд частично удовлетворил его, вновь избрав в отношении Самвела Карапетяна строгую меру пресечения — домашний арест», — написал он на своей странице в Facebook*.

Кроме того, суд постановил назначить залог, размер которого Вардеванян не раскрыл.

О задержании Карапетяна стало известно 18 июня. Ему предъявляли обвинение в призывах к захвату власти в Армении.

В ноябре племянник арестованного бизнесмена, координатор движения «По-нашему» Нарек Карапетян дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.

