Суд постановил перевести предпринимателя Карапетяна под домашний арест

Суд в Армении изменил меру пресечения бизнесмену Самвелу Карапетяну, переведя его под домашний арест. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян.
«Рассмотрев наше ходатайство, суд частично удовлетворил его, вновь избрав в отношении Самвела Карапетяна строгую меру пресечения — домашний арест», — написал он на своей странице в Facebook*.
Кроме того, суд постановил назначить залог, размер которого Вардеванян не раскрыл.
О задержании Карапетяна стало известно 18 июня. Ему предъявляли обвинение в призывах к захвату власти в Армении.
В ноябре племянник арестованного бизнесмена, координатор движения «По-нашему» Нарек Карапетян дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
