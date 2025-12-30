Собянин: Москва вновь подверглась атаке беспилотников

Срочная новость.
Еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы, был успешно перехвачен. На месте падения его обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы, был успешно перехвачен. На месте падения его обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Срочная новость.
Еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы, был успешно перехвачен. На месте падения его обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.