ПВО обезвредили более 100 украинских беспилотников

В период с 16:00 до 20:00 по мск дежурные подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнили в ведомстве, средствами ПВО были поражены: 80 беспилотников в воздушном пространстве Брянской области; 10 — над территорией Калужской области; 8 — в небе Москвы и Московской области, включая три аппарата, следовавшие в направлении столицы; 7 — над Курской областью; 2 — в небе Воронежской области; 1 — в воздушном пространстве Белгородской области; 1 — над Смоленской областью.

Срочная новость.

