Эксперт Яблонских оценил перспективы отключения мобильного интернета в Новый год

Пользователи мобильных устройств накануне наступающего Нового года снова столкнулись с обсуждением возможной блокировки мобильной сети. Президент Международной академии цифровых коммуникаций Андрей Яблонских сообщил, что подобные слухи возникают регулярно и обычно остаются необоснованными.
По его мнению, большинство мероприятий и празднований проходят либо дома, либо в местах, оборудованных стабильным доступом к Wi-Fi. Даже если мобильная связь окажется ограниченной, качество коммуникации практически не пострадает благодаря наличию альтернативных каналов связи.
— (Есть — прим. «ВМ») вероятность того, что в новогоднюю ночь, да и вообще ночью, понадобится мобильный интернет не для того, чтобы заказать, условно говоря, такси или доставку еды (ну она, конечно, есть)… Но, если подумать, могут отключить в любой день. И ничего мы с этим не поделаем, к сожалению. Ключевой вопрос в том, что Wi-Fi никто не отключал. По крайней мере я очень надеюсь на это, — объяснил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».
С 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит официальные полномочия для отключения России от мирового интернета в целях безопасности. Правительство РФ утвердило новые правила, которые позволяют Минцифры, Роскомнадзору и ФСБ контролировать интернет-инфраструктуру страны в случае внешних угроз. В каких случаях возможно полное отключение России от глобальной Сети, разбиралась «Вечерняя Москва».