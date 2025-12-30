Эксперт Яблонских оценил перспективы отключения мобильного интернета в Новый год

— (Есть — прим. «ВМ») вероятность того, что в новогоднюю ночь, да и вообще ночью, понадобится мобильный интернет не для того, чтобы заказать, условно говоря, такси или доставку еды (ну она, конечно, есть)… Но, если подумать, могут отключить в любой день. И ничего мы с этим не поделаем, к сожалению. Ключевой вопрос в том, что Wi-Fi никто не отключал. По крайней мере я очень надеюсь на это, — объяснил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».