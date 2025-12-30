Ричмонд
МВД предложило провести эксперимент по организованному набору иностранцев

МВД разрабатывает пакет законопроектов, нацеленных на апробацию новых правил и условий труда иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

МВД России предложило провести эксперимент по организованному набору иностранных граждан для работы в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации МВД, эксперимент предлагается провести с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года на территории России, за исключением Москвы и Московской области. Он предполагает апробацию новых правил и условий трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства в рамках организованного набора. Соответствующая инициатива прорабатывается по поручению руководства страны.

В ведомстве уточнили, что подготовлен пакет законопроектов. Один из них наделяет правительство правом проводить подобные эксперименты вне рамок действующего законодательства о правовом положении иностранных граждан. Также предлагается внедрить реестровую модель допуска работодателей и иностранных работников к участию в программе.

Отдельные изменения касаются налогового законодательства. Предполагается, что налог на доходы физических лиц будет уплачиваться в виде фиксированных авансовых платежей, а все поступления от НДФЛ в рамках эксперимента будут зачисляться в бюджеты регионов в полном объеме. По оценке МВД, это может обеспечить дополнительные доходы бюджетной системы в размере около 22 млрд рублей в год.

Кроме того, предлагается расширить возможности электронного документооборота и разрешить заключение срочных трудовых договоров с иностранцами, привлекаемыми в рамках организованного набора. В МВД считают, что предлагаемые меры повысят эффективность контроля в миграционной сфере.

Тем временем в Госдуме задумались о другой законодательной инициативе. Было предложено ввести наказание за оскорбления педагогов. Предполагается, что это поможет предотвратить возникновение конфликтных ситуаций в школах. Сейчас оскорблять нельзя только представителей власти.