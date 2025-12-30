МВД предложило провести эксперимент по организованному набору иностранцев

Отдельные изменения касаются налогового законодательства. Предполагается, что налог на доходы физических лиц будет уплачиваться в виде фиксированных авансовых платежей, а все поступления от НДФЛ в рамках эксперимента будут зачисляться в бюджеты регионов в полном объеме. По оценке МВД, это может обеспечить дополнительные доходы бюджетной системы в размере около 22 млрд рублей в год.