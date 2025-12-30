МВД предложило провести эксперимент по организованному набору иностранцев

МВД России предложило провести эксперимент по организованному набору иностранных граждан для работы в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации МВД, эксперимент предлагается провести с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года на территории России, за исключением Москвы и Московской области. Он предполагает апробацию новых правил и условий трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства в рамках организованного набора. Соответствующая инициатива прорабатывается по поручению руководства страны.
В ведомстве уточнили, что подготовлен пакет законопроектов. Один из них наделяет правительство правом проводить подобные эксперименты вне рамок действующего законодательства о правовом положении иностранных граждан. Также предлагается внедрить реестровую модель допуска работодателей и иностранных работников к участию в программе.
Отдельные изменения касаются налогового законодательства. Предполагается, что налог на доходы физических лиц будет уплачиваться в виде фиксированных авансовых платежей, а все поступления от НДФЛ в рамках эксперимента будут зачисляться в бюджеты регионов в полном объеме. По оценке МВД, это может обеспечить дополнительные доходы бюджетной системы в размере около 22 млрд рублей в год.
Кроме того, предлагается расширить возможности электронного документооборота и разрешить заключение срочных трудовых договоров с иностранцами, привлекаемыми в рамках организованного набора. В МВД считают, что предлагаемые меры повысят эффективность контроля в миграционной сфере.
