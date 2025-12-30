Юрист Хаминский объяснил, почему Долина до сих пор не освободила квартиру

Вопрос выселения певицы Ларисы Долиной из своей бывшей квартиры в районе Хамовников оказался зависшим из-за особенностей судебного процесса и конца года. Юрист Александр Хаминский подробно разъяснил ход процедуры исполнения решения.
Хаминский отметил, что, несмотря на вступление в законную силу решения Московского городского суда о выселении, процедура фактически оказалась приостановленной ввиду завершения текущего рабочего года.
Он добавил, что 30 декабря последний рабочий день года, а впереди длительные выходные. По закону владельцу квартиры нужно пройти несколько обязательных процедур: подача заявления о возбуждении исполнительного производства, вручение постановления певице. Из-за короткого срока все это технически невозможно завершить до наступления каникул.
— Я так понимаю, что если Долина просто не успеет съехать, то пойти к приставам Лурье сможет только 12−13 января. Вот все объяснение, которое основано на Гражданском процессуальном кодексе и на законе об исполнительном производстве, — сказал юрист.
Таким образом, ситуация «подвешенности» объясняется объективными юридическими обстоятельствами, а не особенностями поведения сторон конфликта, сообщает радио «Комсомольская правда».
Ранее стало известно, что артистка отказалась покидать жилье до 30 декабря, несмотря на просьбу Лурье. Представители певицы заявили, что Долина съедет не раньше 5 января. Мосгорсуд постановил выселить артистку из квартиры в Ксеньинском переулке в столичном районе Хамовники. Позднее Свириденко подчеркнула, что Лурье не хочет прибегать к помощи судебных приставов. Она надеется, что Долина покинет квартиру самостоятельно.
30 декабря в СМИ появилась информация, что Долина якобы отказалась отдавать Полине Лурье ключи от квартиры в столичном районе Хамовники. Однако адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что это не совсем соответствует действительности. Правозащитник подчеркнула, что они ждут, пока Долина и члены ее семьи съедут с квартиры.