В Чили возобновлены поиски туриста, пропавшего в 1985 году

В Чили возобновлено расследование исчезновения голландского туриста, который пропал без вести в 1980-х годах, пишет NL Times.
18-летний Маартен Виссер путешествовал по Латинской Америке в 1985 году. В последний раз его видели на склоне вулкана Осорно — он собирался подняться на вершину.
Занимающийся делами о правах человека судья Альваро Меса распорядился начать поиски останков туриста в муниципалитете Пуэрто-Варас, примерно в 45 км к западу от вулкана. Почему было выбрано именно это место, не уточняется.
Чилийские СМИ сообщают, что семья Виссера обратилась к общественности с просьбой помочь следователям. Их адвокат Франсиско Бустоса заявил, что в исчезновении туриста замешаны третьи лица. А на момент его пропажи Чили находилось под властью военной диктатуры Аугусто Пиночета.
