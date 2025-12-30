Ричмонд
В Чили возобновлены поиски туриста, пропавшего в 1985 году

В Чили ищут останки голландца Маартена Виссера, который пропал в 1985 году. Родственники пропавшего туриста считают, что в деле замешаны третьи лица.

Источник: Аргументы и факты

В Чили возобновлено расследование исчезновения голландского туриста, который пропал без вести в 1980-х годах, пишет NL Times.

18-летний Маартен Виссер путешествовал по Латинской Америке в 1985 году. В последний раз его видели на склоне вулкана Осорно — он собирался подняться на вершину.

Занимающийся делами о правах человека судья Альваро Меса распорядился начать поиски останков туриста в муниципалитете Пуэрто-Варас, примерно в 45 км к западу от вулкана. Почему было выбрано именно это место, не уточняется.

Чилийские СМИ сообщают, что семья Виссера обратилась к общественности с просьбой помочь следователям. Их адвокат Франсиско Бустоса заявил, что в исчезновении туриста замешаны третьи лица. А на момент его пропажи Чили находилось под властью военной диктатуры Аугусто Пиночета.

