Гулять, так гулять: В Кишиневе в новогоднюю ночь центр города будет перекрыт — рассказываем, как будет ездить общественный транспорт

На время перекрытия главной площади транспорт перенаправят на соседние улицы. Троллейбусы № 1, 5, 8 и 22 будут объезжать закрытый участок по улице Букурешть в обоих направлениях. Маршрут № 4 в сторону Буюкан также пойдет по улице Букурешть, а в сторону Ботаники — через улицы А. Матеевича и А. Пушкина. Троллейбус № 34 будет следовать в центр через улицу Букурешть, а обратно в Трушены — с проспекта Штефана чел Маре через улицу Василе Александри и Букурешть.