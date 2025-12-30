Гулять, так гулять: В Кишиневе в новогоднюю ночь центр города будет перекрыт — рассказываем, как будет ездить общественный транспорт

В новогоднюю ночь общественный транспорт Кишинева изменит маршруты и будет ходить до 2 часов ночи.
Мэрия Кишинева и Управление электротранспорта сообщили об изменениях в работе общественного транспорта в период праздников. В связи с проведением культурных мероприятий на площади Великого Национального Собрания, движение транспорта по проспекту Штефана чел Маре на участке между улицами А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони будет полностью перекрыто с 20:00 31 декабря 2025 года до 07:00 1 января 2026 года.
Власти приняли решение продлить время работы некоторых маршрутов в новогоднюю ночь. До 02:00 будут курсировать троллейбусы № 2, 8, 10, 12, 22 и 25, а также автобусные маршруты № 2, 5, 9, 23, 26, 33 и 47.
На время перекрытия главной площади транспорт перенаправят на соседние улицы. Троллейбусы № 1, 5, 8 и 22 будут объезжать закрытый участок по улице Букурешть в обоих направлениях. Маршрут № 4 в сторону Буюкан также пойдет по улице Букурешть, а в сторону Ботаники — через улицы А. Матеевича и А. Пушкина. Троллейбус № 34 будет следовать в центр через улицу Букурешть, а обратно в Трушены — с проспекта Штефана чел Маре через улицу Василе Александри и Букурешть.
Изменения коснутся и автобусов, которые будут объезжать центр по улицам Александру чел Бун, Колумна и М. Когэлничану. В частности, маршрут № 5 на обратном пути свернет на улицу Колумна. Автобусы № 8, 9, 11 и 46 будут перенаправлены через улицы Митрополита Бэнулеску-Бодони, Когэлничану, Пушкина и Александру чел Бун в зависимости от направления движения. Персонал будет готов предоставить пассажирам дополнительную информацию на остановках.
