ВСУ нанесли массированный удар по энергетике Запорожской области

В Запорожской области противник нанес более двадцати ударов по энергетической системе региона. Временно обесточена большая часть населенных пунктов области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

