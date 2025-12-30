Россиянам из ЛНР, ДНР и Крыма отказывают во въезде в Грузию

«Пограничники иностранного государства всегда могут отказать, никак не объясняя и не мотивируя свое решение. Но ситуация странная, почему вдруг Грузия стала не пускать наших граждан. С учетом того, что родились они, как написали СМИ, в новых регионах РФ. Это же не имеет никакого отношения, особенно если люди жили еще во времена СССР. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что дело только в этом. Скорее всего, ситуация гораздо тоньше и глубже, и нам никто точно сейчас не скажет причину», — приводит его слова NEWS.ru.