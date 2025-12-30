Садовничий: МГУ готовится к участию в миссиях к Луне и дальнему космосу

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова будут участвовать в миссиях к Луне и дальнему космосу. Запуски МГУ исследовательских спутников, последний из которых состоялся в воскресенье, являются частью подготовки к этим задачам, сообщил ТАСС ректор вуза Виктор Садовничий.
«МГУ как ведущий университет страны успешно реализует свою космическую программу. Только вчера мы приняли управление запущенным 28 декабря нашим новым спутником “Скорпион”. Развитие программы продолжится, как и расширение международного сотрудничества. [Мы намерены принимать] участие в миссиях к Луне и дальнему космосу. Каждый запуск — это еще один шаг к тому, чтобы студенты, аспиранты и молодые инженеры получали уникальный опыт на реальных космических аппаратах», — сказал Садовничий корреспонденту ТАСС.
Он также уточнил, что для Московского университета «важно не просто летать в космос — важно, чтобы вся страна росла вместе с МГУ в этом направлении».
«Космическая» экосистема МГУ.
Направление космоса в университете развивают факультет космических исследований МГУ, междисциплинарная научно-образовательная школа «Фундаментальные и прикладные исследования космоса», Государственный астрономический институт имени П. К. Штернберга, а также НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына.
В 2005 году, к своему 250-летию, университет запустил первый собственный малый спутник «Татьяна». К сегодняшнему дню осуществлен запуск 21 спутника МГУ. Последний кубсат под названием «Скорпион» был отправлен на орбиту 28 декабря с космодрома Восточный. Его измерения помогут российским исследователям в изучении космической радиации и астрофизических явлений. В 2010 году была введена в эксплуатацию созданная МГУ Глобальная сеть телескопов-роботов МАСТЕР, а в 2014 году — Кавказская горная обсерватория, научный коллектив которой был удостоен в 2025 году премии правительства в области науки и техники.