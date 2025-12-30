Садовничий: МГУ готовится к участию в миссиях к Луне и дальнему космосу

В 2005 году, к своему 250-летию, университет запустил первый собственный малый спутник «Татьяна». К сегодняшнему дню осуществлен запуск 21 спутника МГУ. Последний кубсат под названием «Скорпион» был отправлен на орбиту 28 декабря с космодрома Восточный. Его измерения помогут российским исследователям в изучении космической радиации и астрофизических явлений. В 2010 году была введена в эксплуатацию созданная МГУ Глобальная сеть телескопов-роботов МАСТЕР, а в 2014 году — Кавказская горная обсерватория, научный коллектив которой был удостоен в 2025 году премии правительства в области науки и техники.