В Госдуме высказались о запрете некоторым россиянам на въезд в Грузию

Нужно разбираться, кто поручил не пропускать граждан России через грузинскую границу. Об этом во вторник, 30 декабря, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так он прокомментировал сообщения о том, что российских туристов стали разворачивать на грузинской границе из-за записи о месте рождения в загранпаспорте.