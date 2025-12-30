В Салехарде покупатели нашли хлеб из будущего

Купленный в супермаркете батон оказался неверно промаркирован.
Жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались на неправильную маркировку хлеба в магазине торговой сети «Пятерочка». На продукте казана дата 31 декабря 2025 года, хотя товар поступил в продажу 30 декабря. Об этом сообщается в городском telegram-канале.
«В магазин “Пятерочка” завезли хлеб — батон от Абрамяна С. Р. Сегодня 30.12.2025, а на пакете хлеба клипса с датой 31.12.2025. Так можно было? Пора их проверить», — написал анонимный пользователь сообщества «Подслушано в Салехарде».
Торговая сеть отреагировала на публикацию и заявила, что считает недопустимым любое несоответствие информации на упаковке товара. Покупателя попросили направить ретейлеру более подробные данные через официальную группу в социальных сетях. В компании уточнили, что подобные обращения передают ответственным службам для принятия необходимых мер.
Ранее в ЯНАО уже фиксировались нарушения требований к маркировке пищевой продукции. Так, Роспотребнадзор через суд добился запрета на продажу немаркированного молока в магазине индивидуального предпринимателя в Салехарде.