В Салехарде покупатели нашли хлеб из будущего

«В магазин “Пятерочка” завезли хлеб — батон от Абрамяна С. Р. Сегодня 30.12.2025, а на пакете хлеба клипса с датой 31.12.2025. Так можно было? Пора их проверить», — написал анонимный пользователь сообщества «Подслушано в Салехарде».