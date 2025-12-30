МГУ в рамках Недели космоса в 2026 году проведет научную конференцию

«Ежегодно 12 апреля, в День космонавтики, мы открываем работу международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов”. В будущем году мы уделим особое внимание исследованиям космоса и технологиям, ускоряющим его освоение. Неделя космоса — это настоящий подарок не только космической отрасли, научно-образовательному сообществу, но и всем, кто интересуется инновациями и технологиями, следит за тем, как на основе достижений ученых развивается общество. Для Московского университета и других вузов Неделя космоса станет платформой инициатив и проектов, направленных на продвижение знаний», — сказал глава вуза в разговоре с ТАСС.