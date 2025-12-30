В Новочеркасске на опасном участке установили светофор за семь миллионов рублей

В Новочеркасске установили светофор стоимостью более семи миллионов рублей. Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации Павел Исаков.
Светофор появился на пересечении улиц Сарматской и Ященко. Этот участок считался одним из самых оживленных и аварийно-опасных. Теперь устройство со световыми сигналами будет распределять потоки транспорта и обеспечивать безопасность пешеходов.
— На работы по установке долгожданного светофора было выделено более 7,1 миллиона рублей, — говорится в сообщении.
