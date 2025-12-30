Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новочеркасске на опасном участке установили светофор за семь миллионов рублей

Новый светофор разделит транспортные потоки и обеспечит безопасность пешеходов.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске установили светофор стоимостью более семи миллионов рублей. Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации Павел Исаков.

Светофор появился на пересечении улиц Сарматской и Ященко. Этот участок считался одним из самых оживленных и аварийно-опасных. Теперь устройство со световыми сигналами будет распределять потоки транспорта и обеспечивать безопасность пешеходов.

— На работы по установке долгожданного светофора было выделено более 7,1 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.