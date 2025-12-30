Житель США выиграл 1,8 миллиарда долларов и не получил свои деньги

До этого работник завода по имени Роман из Челябинской области выиграл 100 миллионов рублей в тираже № 143 лотереи «Мечталлион». За день до выигрыша супруге победителя приснился сон про рыжего паука. Согласно соннику, золотистый паук во сне женщины означает грядущее счастье. Мужчина рассказал, что выигрыш он планирует потратить на квартиру, поскольку сейчас многодетная семья живет в общежитии.