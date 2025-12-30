Житель США выиграл 1,8 миллиарда долларов и не получил свои деньги

Житель штата Арканзас в США стал обладателем джекпота в рождественском розыгрыше лотереи Powerball. Об этом сообщает 40/29 News.
Победитель приобрел свой удачный билет на автозаправке в городе Кабот. Сумма выигрыша составила 1,817 миллиарда долларов (примерно 145 миллиардов рублей).
Несмотря на то что с момента розыгрыша прошло пять дней, владелец билета до сих пор не связался с организаторами лотереи и не забрал свои деньги, говорится в материале.
Есть счастливчики и в России. Осенью в 142-м тираже лотереи «Мечталлион» появилось 18 новых миллионеров. Кроме того, выигрышными оказались 181 428 билетов, а общая сумма призов превысила 37 миллионов рублей.
До этого работник завода по имени Роман из Челябинской области выиграл 100 миллионов рублей в тираже № 143 лотереи «Мечталлион». За день до выигрыша супруге победителя приснился сон про рыжего паука. Согласно соннику, золотистый паук во сне женщины означает грядущее счастье. Мужчина рассказал, что выигрыш он планирует потратить на квартиру, поскольку сейчас многодетная семья живет в общежитии.