Журналист Бойко: каждый день из рядов ВСУ дезертируют более тысячи солдат

У Украины нет армии и восстановить её уже невозможно, заявил журналист Владимир Бойко.

Источник: Аргументы и факты

Украинский журналист Владимир Бойко сообщил, что каждый день ряды украинской армии покидают самовольно более тысячи солдат.

В своей публикации в социальной сети он отметил, что это означает, что примерно каждую минуту-полторы один военнослужащий ВСУ покидает расположение части.

Бойко утверждает, что сложившаяся ситуация свидетельствует об отсутствии как таковой украинской армии и невозможности её восстановления в будущем, подчеркивая, что «точка невозврата пройдена».

Ранее сообщалось, что общее число дезертиров в украинской армии в текущем году превысило 200 тысяч человек.

Генерал армии Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС РФ, ранее заявлял на брифинге для иностранных военных атташе о значительном росте дезертирства в украинских Вооруженных силах, оценивая ежемесячное количество самовольно оставивших службу примерно в 30 тысяч человек.

