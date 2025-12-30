Украинский журналист Владимир Бойко сообщил, что каждый день ряды украинской армии покидают самовольно более тысячи солдат.
В своей публикации в социальной сети он отметил, что это означает, что примерно каждую минуту-полторы один военнослужащий ВСУ покидает расположение части.
Бойко утверждает, что сложившаяся ситуация свидетельствует об отсутствии как таковой украинской армии и невозможности её восстановления в будущем, подчеркивая, что «точка невозврата пройдена».
Ранее сообщалось, что общее число дезертиров в украинской армии в текущем году превысило 200 тысяч человек.
Генерал армии Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС РФ, ранее заявлял на брифинге для иностранных военных атташе о значительном росте дезертирства в украинских Вооруженных силах, оценивая ежемесячное количество самовольно оставивших службу примерно в 30 тысяч человек.