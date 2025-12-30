«Действуй по классике»: Нейросетевые Пушкин и Гоголь рассказали россиянам, как нужно общаться с мошенниками

Сгенерированные с помощью нейросети русские писатели Николай Гоголь и Александр Пушкин наглядно показали, как бороться с телефонными мошенниками. Видео публикует сайт KP.RU.
В первом ролике аферист звонит Гоголю, представляясь «следователем». Писатель сразу же настораживается, а преступник в свою очередь продолжает давить. Ему заявляют, что через его счет якобы сделали донат Золотой Орде. Однако Гоголь на подобные слова не ведется и просто скидывает звонок. В конце появляется совет для россиян: «Клади трубку! Действуй по классике».
В следующем видео звонят уже Пушкину. Мошенник выдает себя за фейкового майора ФСБ России и сообщает писателю о якобы предъявленном обвинении в государственной измене. После этого он требует, чтобы Пушкин выполнял его указания. Однако великий классик в курсе, чем все это заканчивается. Поэтому недолго думая, бросает трубку.
Таким образом русские классики наглядно продемонстрировали, что с аферистами лучше вообще не вести никакие диалоги. В подобных случаях проще всего сбросить вызов и заблокировать номер.
Ранее KP.RU писал, что автор хита «Барабулька» Вова Солодков обратился напрямую к своим поклонникам. Певец поднял тему об аферистах, призвав россиян быть всегда на связи с пожилыми родственниками и предупреждать их о случаях телефонного мошенничества.