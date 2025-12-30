«Действуй по классике»: Нейросетевые Пушкин и Гоголь рассказали россиянам, как нужно общаться с мошенниками

В первом ролике аферист звонит Гоголю, представляясь «следователем». Писатель сразу же настораживается, а преступник в свою очередь продолжает давить. Ему заявляют, что через его счет якобы сделали донат Золотой Орде. Однако Гоголь на подобные слова не ведется и просто скидывает звонок. В конце появляется совет для россиян: «Клади трубку! Действуй по классике».