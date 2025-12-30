Премьер Украины Свириденко поручила обсудить запрет сайтов на русском языке

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила кабинету министров обсудить возможность запрета русскоязычных сайтов в стране.
По словам Юлии Свириденко, создание полноценной украиноязычной информационной среды в Сети требует дальнейшей системной работы.
«Несмотря на постепенный отказ владельцев отдельных сайтов от поддержки русскоязычных версий, актуальность поднятого в петиции вопроса возрастает, в частности, в связи с внедрением ИИ в работу алгоритмов поисковых систем», — приводит ТАСС слова премьер-министра Украины.
Юлия Свириденко добавила, что это приводит к формированию тенденции к предложению сайтов на русском языке и, как следствие, «русификации украинского интернет-пространства».
Уточняется, что соответствующую петицию разметили на сайте кабмина 16 сентября. Она набрала достаточное число голосов для рассмотрения властями.
Ранее уполномоченный по защите госязыка на Украине Елена Ивановская указала на рост в стране числа граждан, которые разговаривают на русском языке.