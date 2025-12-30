Премьер Украины Свириденко поручила обсудить запрет сайтов на русском языке

«Несмотря на постепенный отказ владельцев отдельных сайтов от поддержки русскоязычных версий, актуальность поднятого в петиции вопроса возрастает, в частности, в связи с внедрением ИИ в работу алгоритмов поисковых систем», — приводит ТАСС слова премьер-министра Украины.